Isinbayeva classifica como "assassina" a exclusão da Rússia das grandes competições

Doping. Rússia banida por quatro anos de todas as competições mundiais

Yelena Isinbayeva, bicampeã olímpica do salto com vara, classificou como "assassinas", as sanções impostas pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), que afastam a Rússia das grandes competições internacionais nos próximos quatro anos.

"São sanções extremamente cruéis, injustas, atrozes e assassinas", escreveu Isinbayeva na sua conta no Instagram.

A antiga atleta, de 37 anos, considerou incompreensível que se tente defender os direitos dos desportistas "limpos", obrigando-os a competir sob bandeira neutra.

Na segunda-feira, a AMA excluiu a Rússia das principais competições desportivas mundiais, por um período de quatro anos, impedindo assim a participação do país em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, outras competições multidesportivas mundiais, e campeonatos mundiais de modalidade organizados por organismos signatários do Código Mundial Antidopagem.