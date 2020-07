Irmão de Serge Aurier foi morto a tiro. Clube de Mourinho lamenta morte

O Tottenham, clube da Premier League inglesa treinado por José Mourinho, "está profundamente consternado com a confirmação das notícias sobre a morte do irmão de Serge Aurier [futebolista do clube londrino], ocorrida durante esta madrugada".

Christopher Aurier, 26 anos, que também era futebolista, em França, morreu na unidade de cuidados intensivos de um hospital de Toulouse, depois de ter sido atingido a tiro nos arredores da cidade, noticiou a comunicação social francesa. O atancante está em fuga.

Tal como Serge (que é internacional pela Costa do Marfim), Christopher também fez a sua formação como futebolista no Lens, mas nunca deu o salto para um patamar superior como aconteceu com o irmão. Atualmente jogava ao serviço do Toulouse Rodeo, na 5.ª divisão.

O Tottenham, onde joga também o médio português Gedson Fernandes, acrescentou, numa nota publicada no seu site oficial, estar "a prestar todo o apoio" a Serge Aurier, endereçando condolências ao futebolista e à família.