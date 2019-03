Zidane está de regresso ao Real Madrid

Sergio Ramos fala da crise do Real Madrid em entrevista no Twitter... a ele próprio

Zinedine Zidane estará a poucas horas de ser anunciado como novo treinador do Real Madrid, regressando ao cargo que renunciou no final de maio de 2018, depois de ter conquistado a terceira Liga dos Campeões consecutiva.

A crise em que está mergulhado o clube merengue, que já foi eliminado da Champions e da Taça do Rei, além de estar fora da luta pelo título espanhol, terá feito com que a junta diretiva do Real Madrid tentasse o regresso do técnico francês, precisamente nove meses e oito dias depois de ter saído.

A estação de televisão La Sexta, no programa "El Chiringuito de Jugones", garantiu que esta segunda-feira será anunciada a destituição de Solari, após a qual se reúne a direção dos merengues, às 18.00 horas, que posteriormente anunciará o novo técnico que, ao que tudo indica, será mesmo Zidane.

Segundo o jornal desportivo Marca, Santiago Solari já se terá despedido dos jogadores na manhã desta segunda-feira, adiantando que Zidane orientará o primeiro treino da equipa do Real Madrid já esta terça-feira ou, o mais tardar, na quarta.

O francês será assim o terceiro treinador dos merengues esta temporada, depois de Julen Lopetegui e de Santiago Solari.