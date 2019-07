Yuri Ribeiro e Alfa Semedo oficializados no Nottingham Forest

Mais de dois mil adeptos do Benfica assistiram a treino aberto

O defesa Yuri Ribeiro e o médio Alfa Semedo foram confirmados como reforços da equipa de futebol do Nottingham Forest para a nova temporada, anunciaram esta segunda-feira o Benfica e o emblema inglês nos respetivos sites oficiais.

De acordo com os dois clubes, Yuri Ribeiro transfere-se a título definitivo para Inglaterra, embora não tenha sido divulgada a duração do contrato que assinou com o Forest, enquanto o médio luso-guineense chega cedido até final da época.

Yuri Ribeiro, de 22 anos, chegou ao clube da Luz em 2012, onde representou juvenis, juniores e equipa B das águias, antes de ser emprestado ao Rio Ave, em 2017/18.

Na última temporada, o internacional sub-21, que vai ter a sua primeira experiência no estrangeiro, regressou ao Benfica para ser integrado na equipa principal, mas apenas participou em sete partidas, nenhuma delas no campeonato.

Já Alfa Semedo, volta a ser cedido pelos encarnados, depois de ter representado o Espanyol na segunda metade da última época, durante a qual realizou apenas três encontros pelos 'periquitos'.

No Nottingham Forest, que disputa o Championship, segundo escalão inglês, atuam os portugueses Tobias Figueiredo, João Carvalho, também produto do Seixal, e Tiago Silva, este último contratado há poucos dias ao Feirense.