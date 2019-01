Vítor Baía: "Sérgio Conceição potenciou os jogadores a um nível de excelência"

Vítor Baia afirmou esta terça-feira que vê com bons olhos a continuidade de Casillas na baliza do FC Porto e disse que a chegada de Pepe aos dragões "será de extrema importância no balneário". Sobre Sérgio Conceição, frisou que o técnico "potenciou os jogadores a um nível de excelência".

"Além de uma pessoa extraordinária, continua a ter intactas as capacidades como guarda-redes e é uma marca forte. O FC Porto está grato por ter um jogador desta dimensão. Mostra serenidade e ambição. Jogadores deste nível são bem-vindos no futebol português", afirmou o histórico portista ao Porto Canal.

Sobre o FC Porto e a liderança do campeonato, afirmou que Sérgio Conceição tem feito um "grande trabalho" e que "potenciou os jogadores a um nível de excelência". Assim, segundo o ex-internacional português, os atletas do plantel azul e branco "fazem do FC Porto a melhor equipa a nível nacional".

Vítor Baía falou ainda sobre Pepe, que voltou recentemente ao Dragão, afirmou que o central é "um jogador à FC Porto". "Tem um grande caráter e dá tudo o que tem. Na seleção também tem uma postura exemplar. Será de extrema importância no balneário e pode dar continuidade a uma extraordinária carreira", disse Baía, acrescentando que Pepe "não podia ter escolhido melhor sítio" para continuar a jogar.