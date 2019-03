Vinícius Júnior sofreu rotura dos ligamentos do tornozelo direito

O futebolista brasileiro Vinícius Júnior, avançado do Real Madrid que se lesionou na terça-feira frente ao Ajax, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, sofreu uma rotura de ligamentos do tornozelo direito, anunciou esta quarta-feira o clube espanhol.

"Após os exames realizados hoje ao jogador Vinícius Jr. pelos serviços médicos do Real Madrid foi diagnosticada uma rotura de ligamentos do tornozelo direito, pendente de evolução", informou o Real Madrid, sem adiantar o tempo de paragem do avançado, que foi substituído aos 35 minutos do jogo que a equipa holandesa venceu por 4-1. A imprensa espanhola, no entanto, refere que o brasileiro poderá ficar fora dos relvados cerca de dois meses.

No Twitter, o jogador apontou ao "foco na recuperação". "Lembre da minha ordem: 'Seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for!' Foco na recuperação!", escreveu Vinícius Júnior.

Vinícius, de 18 anos, que soma 28 jogos e três golos em 2018/19, deverá falhar a estreia pela seleção principal do Brasil, após ter sido convocado por Tite na semana passada para os jogos particulares de março, com o Panamá, no Estádio do Dragão, e a República Checa, em Praga.