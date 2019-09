Veteranos do Belenenses perdem com 'lendas' do Real Madrid em jogo do Centenário

Alfonso Pérez foi a estrela que mais brilhou no Estádio do Restelo, com quatro golos apontados, tendo sido considerado o melhor jogador em campo no final da partida. Valdo marcou o tento de honra do clube lisboeta, enquanto Pedro Munitis e Congo faturaram os restantes dois golos dos espanhóis.

Numa partida antecedida pelo jogo de apresentação aos sócios do Belenenses, a disputar a segunda divisão distrital de Lisboa, que venceu o Salgueiros, por 3-2, o público presente no Estádio do Restelo já estava 'aquecido' para reviver atletas que marcaram o futebol no passado.

Vicente Lucas, um dos grandes futebolistas da história do Belenenses, assistiu à partida e foi ovacionado, de pé, por todo o estádio durante o aquecimento, num momento emotivo vivido por várias gerações de famílias que partilham o mesmo fervor pelo clube de Belém.

Nomes como Roberto Carlos, Arbeloa, Karembeu ou Butragueño, que marcaram diferentes 'eras' no Real Madrid, juntaram-se a outras caras conhecidas do clube espanhol para mostrar que "quem sabe, não esquece", com alguns laivos de qualidade que fizeram as delícias dos espetadores.

Com arbitragem do também já retirado João Capela, a equipa de veteranos do Belenenses teve uns primeiros minutos de bom nível, mas a idade 'pesou' e o Real Madrid acabou por ficar sempre por cima do encontro, chegando ao intervalo com uma vantagem de três golos.

Valdo, no início da segunda parte, ainda reduziu para os 'azuis', num golo muito festejado pela massa associativa, mas os veteranos do Real Madrid, que contou com jogadores que acabaram a carreira recentemente, como Arbeloa ou Balboa, ex-Benfica, apresentaram maior frescura física e carimbaram o resultado no 6-1 final.

Roberto Carlos foi o jogador mais acarinhado e procurado pelos adeptos durante a partida, que acabaram por invadir o relvado no final da partida, com o brasileiro a mostrar-se disponível para algumas fotografias, tal como os restantes ex-futebolistas.