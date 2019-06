Um frango, um golo sem olhar de Firmino e o Brasil nos quartos-de-final

Brasil empata com a Venezuela e sai vaiado do relvado

O Brasil está nos quartos-de-final da Copa América, depois de no sábado ter goleado o Peru por 5-0, num jogo que ficou marcado pelo golo de Roberto Firmino.

Aos 20', o Brasil marcou o segundo golo, num lance como muitas culpas para o guarda-redes do Peru, que aliviou mal uma bola que bateu em Firmino, foi primeiro ao poste, e depois na recarga o avançado do Liverpool sentou o guardião rival e atirou para o fundo das redes a olhar para o lado.

Não é a primeira vez que Firmino faz um gesto destes, de atirar para a baliza e olhar para o lado antes da bola entrar no fundo das redes. "Acho que foi a quarta ou quinta vez que tive a chance de virar a cara. Sempre quando puder, não vou ter vergonha nem medo de fazer isso", disse no final do jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os canarinhos fizeram as pazes com os seus adeptos e conquistaram o Grupo A, com sete pontos, contra cinco da Venezuela, segunda, e quatro, com 3-6 em golos, dos peruanos, terceiros, que ficam à espera.

Além do Brasil, a Venezuela também se apurou para os quartos-de-final da prova, ao vencer a Bolívia por 3-1. Na formação venezuelana, Jhon Murillo, jogador do Tondela, entrou aos 86 minutos, enquanto Osório, que representou o Vitória de Guimarães em 2018/19, não saiu do banco.

A edição 2019 da Copa América prossegue neste domingo, com as definições no Grupo B, no qual a Argentina, de Lionel Messi, parte do último lugar, com apenas um ponto e obrigada a vencer o Qatar, enquanto o Paraguai também tem de ganhar à já apurada Colômbia.