Sérgio Ramos falha mais um jogo da Champions após "provocar claramente" o amarelo

A UEFA confirmou esta quinta-feira a suspensão de dois jogos aplicada ao espanhol Sergio Ramos, depois de o futebolista do Real Madrid ter forçado o cartão amarelo contra o Ajax, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O Comité de Disciplina do organismo castigou o central com uma partida de suspensão, por acumulação de amarelos na competição, e outra por "provocar claramente" o cartão amarelo, na partida com os holandeses, disputada em 13 de fevereiro.

Com este castigo, Sergio Ramos vai falhar o encontro da segunda mão, marcado para 5 de março, e também o jogo da primeira mão dos quartos-de-final, caso o Real Madrid se apure, depois de ter vencido o Ajax por 2-1, na Arena Johan Cruyff.

Após esse jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Sergio Ramos reconheceu perante os meios de comunicação que forçou o cartão amarelo para não defrontar o Ajax na segunda mão, no Santiago Bernabéu, e assim poder abordar os quartos-de-final da prova sem qualquer sanção disciplinar.

Pela mesma razão, a UEFA já puniu o mexicano Jesús Corona com dois jogos de suspensão, considerando que o jogador do FC Porto viu, propositadamente, um cartão amarelo na partida com o Schalke 04, o penúltimo do Grupo D, com o objetivo de cumprir castigo no jogo seguinte, com o Galatasaray, já sem influência no apuramento dos dragões, e ficar com o cadastro limpo para a fase a eliminar.