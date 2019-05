Treinadora do Valadares Gaia impedida de levar filha de 15 dias para o Jamor

Equipa feminina do Benfica conquista Taça de Portugal com um recorde nas bancadas

Mara Vieira, que foi mãe há duas semanas, esteve com a criança nas proximidades do estádio antes do início da partida e relegou para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) "explicações para ter chegado atrasada" ao relvado do Jamor.

"Ter um filho é uma escolha pessoal e é possível tê-lo e conciliar com ser treinadora de futebol, mas tem de haver alteração de mentalidades", comentou a treinadora do Valadares Gaia, na conferência de imprensa após o encontro.

Fonte da FPF esclareceu aos jornalistas, que "a bebé ficou com o pai na Cidade do Futebol, nas proximidades do Estádio Nacional, uma vez que, por lei, não é permitida a presença de crianças com idade inferior a três anos no recinto desportivo".

Ainda assim, Mara Vieira procurou desvalorizar a situação, salientando que o mais importante é que "as jogadoras estão contentes" pela sua treinadora e que o Valadares Gaia "apoiou sempre" na sua decisão.