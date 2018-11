Treinador dos juniores do Benfica recusou convite para treinar o FC Porto B

Renato Paiva, treinador dos juniores do Benfica, recusou a proposta do FC Porto para orientar a equipa B dos dragões, uma proposta que o DN revelou em primeira mão na edição de 5 de novembro.

O técnico de 48 anos era o desejado para render Rui Barros no comando da equipa secundária, cuja permanência no cargo está por um fio devido aos maus resultados do FC Porto B, que ocupa o último lugar da II Liga, onde apenas conquistou duas vitórias.

Nesse sentido, Renato Paiva vai continuar a orientar os juniores encarnados, estando a negociar com o presidente Luís Filipe Vieira a renovação do seu vínculo que termina no final desta temporada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Refira-se que os juniores do Benfica lideram a Série D do Campeonato Nacional da categoria, com com 12 onze vitórias e um empate, mantendo-se ainda na luta pelo apuramento para a fase seguinte da UEFA Youth League.