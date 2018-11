FC Porto quer contratar treinador de juniores do Benfica

Renato Paiva, treinador da equipa de juniores do Benfica, é o desejado pela SAD do FC Porto para render Rui Barros como técnico da sua equipa B, que ocupa o último lugar da II Liga com apenas uma vitória e dois empates em nove jogos.

Ao que o DN apurou, a saída de Rui Barros do comando da equipa está iminente, tendo em conta os maus resultados, sendo que os dragões já definiram que Renato Paiva é o treinador que pretendem para aquele cargo, tendo já iniciado os primeiros contactos para garantirem o técnico de 48 anos, um dos principais rostos da formação do rival Benfica.

Renato Paiva está em final de contrato com os encarnados e, apesar de já ter sido convidado a renová-lo, os portistas acreditam que podem conseguir convencê-lo a mudar de ares, pagando apenas o correspondente aos salários que o técnico ainda tem a receber até ao final da temporada. Nesse sentido, no FC Porto encara-se esta possibilidade como uma forma de resolver o problema da equipa B e, ao mesmo tempo, causar um rombo importante no edifício da formação do Seixal, que é a principal prioridade do presidente Luís Filipe Vieira.

Esta não é a primeira possibilidade que Renato Paiva tem esta época para iniciar a sua carreira no futebol profissional, depois de 14 anos ligado às camadas jovens do Benfica. É que ainda recentemente foi convidado para assumir o comando técnico da Académica, na II Liga, uma possibilidade que acabou por não se concretizar depois de conversas mantidas entre Pedro Roxo e Luís Filipe Vieira, respetivamente presidente da Académica e do Benfica.

Os contactos verificaram-se no início do mês de outubro, mais concretamente depois do despedimento de Carlos Pinto na sequência da eliminação da Taça de Portugal frente ao Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal. As conversações prolongaram-se durante duas semanas, tendo sido intensificadas após a goleada sofrida pela Académica, em casa, com o Estoril, por 7-2. Contudo, Vieira optou por segurar Renato Paiva por considerá-lo peça essencial no seu projeto para a formação.

Sanches e Guedes passaram-lhe pelas mãos

Renato Paiva foi três vezes campeão nacional de juvenis - o último dos quais na época passada - e esta temporada foi promovido à equipa de juniores, equipa que lidera a Zona Sul do Campeonato Nacional, com dez vitórias e um empate, estando ainda na luta pelo apuramento na UEFA Youth League, sendo que esta quarta-feira recebe no Seixal o Ajax, frente a quem sofreu a única derrota da temporada.

Pelas suas mãos passaram vários jogadores que já alinharam na equipa principal do Benfica, como sejam Gonçalo Guedes, Renato Sanches, André Horta, Diogo Gonçalves, Yuri Ribeiro, João Carvalho, José Gomes, João Félix e João Filipe.

Numa entrevista concedida ao jornal Expresso, no final de agosto, Renato Paiva assumiu ser um treinador que gosta do futebol bonito e assumiu que um dos seus objetivos é treinar equipas seniores, não escondendo o sonho de orientar a equipa principal do Benfica e do V. Setúbal, clube onde iniciou o seu percurso no futebol.

Os próximos dias serão decisivos para saber qual será o futuro próximo de Renato Paiva. O interesse do FC Porto é bastante forte, sendo que os responsáveis portistas querem definir esta situação, de preferência, até ao início da próxima semana, altura em que os campeonatos profissionais param para os compromissos das seleções.