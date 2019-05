Treinador de guarda-redes do Nacional com leucemia

Emídio Júnior, treinador de guarda-redes do Nacional, suspendeu as suas funções na equipa que milita na I Liga por ter sido diagnosticado com leucemia, de acordo com o Jornal da Madeira.

O emblema madeirense anunciou no seu site oficial que "por motivos de saúde", o técnico brasileiro de 34 anos que está no clube desde 2011 suspende as suas funções, não revelando no entanto a doença.

"A ausência será certamente breve, porque além do profissional exemplar, temos no Júnior um lutador e um guerreiro que vai vencer esta luta, voltando rapidamente para o seio da sua família nacionalista. Estamos contigo Júnior", pode ler-se no comunicado do Nacional, clube onde o técnico é adjunto de Costinha.