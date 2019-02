Sporting tem uma nova modalidade. Leões apostam no surf

O Sporting anunciou esta terça-feira, através do site oficial do clube, que vai passar a ter mais uma modalidade. Os leões vão apostar no surf e já estão abertas inscrições.

A Formação de Surf do Sporting CP irá acontecer na Praia de Carcavelos, em parceria com a Carcavelos Surf School e nas praias de São João de Caparica e Cabana do Pescador, em parceria com a Search School. A abertura está marcada para o próximo dia 8 de março e as vagas são limitadas, informou o clube.

Todos os interessados podem contactar o clube através do seguinte e-mail: surf@sporting.pt.

Há cerca de um ano, em abril de 2018, o clube leonino chegou a promover um dia de surf, em Carcavelos, destinado a pessoas a partir dos sete anos e para todos os níveis de surf, incluindo competidores. Agora decidiu mesmo entrar em força na modalidade através de parcerias com escolas ligadas ao surf.