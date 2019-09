Sporting paga dois milhões de euros anuais a Jesé Rodríguez

Jesé Rodríguez, Bolasie e Fernando, as três surpresas do Sporting no fecho do mercado

Sporting animou fim do mercado. Três grandes lucraram mais de 180 milhões

O Sporting paga apenas um terço do ordenado que o avançado Jesé Rodríguez, que foi contratado pelos leões no último dia de marcado de transferência, por empréstimo do Paris Saint-Germain válido até final da época.

Segundo o jornal espanhol AS, o acordo entre os dois clubes contempla que o Sporting pague dois milhões de euros por ano ao jogador, suportando o PSG os restantes quatro milhões de euros.

Ainda segundo o mesmo diário desportivo, este compromisso do clube parisiense surgiu depois de o Sporting ter deixado claro nas negociações que não teria capacidade para assumir a totalidade dos encargos, não restando outra alternativa que não aceitar a mudança de Jesé Rodríguez para Alvalade.

Isto depois de falhadas várias tentativas para vender o avançado, por não ter sido alcançado um acordo satisfatório com os vários clubes interessados, tendo o Sporting, de acordo com o diário desportivo espanhol, sido a última oportunidade para colocar um jogador que não fazia parte dos planos do treinador Thomas Tuchel.