Sporting anuncia pré-acordo para a venda de Bas Dost

Battaglia "parcialmente integrado" no treino do Sporting

O Sporting anunciou este sábado através do seu site oficial que "chegou a um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt para a venda a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Bas Dost".

O avançado holandês de 30 anos, em Alvalade desde o verão de 2016, já não foi convocado para a receção deste domingo ao Sp. Braga. Há uma semana, foi suplente utilizado no empate dos leões frente ao Marítimo, nos Barreiros (1-1).

Bas Dost, que tinha contrato até junho de 2021 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, foi colocado no mercado pelos dirigentes verde e brancos, que pretendiam aliviar a folha salarial, depois de o goleador ter caído de produção na segunda metade da época passada. No total, o internacional pela seleção laranja apontou 93 golos em 127 jogos de leão ao peito.

Ainda este sábado, Marcel Keizer referiu-se ao compatriota na conferência de imprensa do jogo deste domingo, tendo assumido que não queria perder jogadores mas realçado que o mercado de transferências estava aberto: "Bas Dost treinou-se toda a semana, está aqui e vamos ver o que acontece durante estes dias. Não queremos perder os nossos jogadores, mas a janela do mercado está aberta e temos de esperar", afirmou, sublinhando: "Preferia fechar já a janela do mercado. Precisamos de todos os jogadores que temos, mas nem sempre é assim. Temos de esperar para ver."

Entretanto, o Eintracht Frankfurt, onde joga o avançado português Gonçalo Paciência, confirmou estar em "negociações promissoras" pelo holandês, revelando que a transferência está presa por detalhes e que poderá ser concluída ainda este fim de semana.

A confirmar-se, Bas Dost regressará à Alemanha, onde já jogou ao serviço do Wolfsburgo, entre 2012 e 2016, clube que representava quando se transferiu para Portugal. Antes, tinha passado por FC Emmen, Heracles e Heerenveen, todos da Holanda.

Rafael Camacho novidade nos convocados

Entretanto, o Sporting divulgou a lista de convocados para o jogo deste domingo frente ao Sp. Braga. A par da ausência de Bas Dost, a principal novidade é a estreia do extremo Rafael Camacho, contratado neste verão ao Liverpool. Doumbia está de regresso após ter cumprido castigo no jogo dos Barreiros e Miguel Luís ficou de fora por opção.

Ristovski, Battaglia e Jovane Cabral também são baixas, mas por estarem a recuperar de problemas físicos.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Renan e Luís Maximiano;

Defesas: Ilori, Coates, Neto, Mathieu, Borja e Thierry Correia:

Médios: Eduardo, Wendel, Bruno Fernandes, Acuña e Doumbia;

Avançados: Rafael Camacho, Vietto, Raphinha, Diaby e Luiz Phellype.