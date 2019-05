Sp. Braga perde e garante Marítimo na I Liga e Sporting no 3.º lugar

O Marítimo assegurou este sábado a permanência na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Sp.Braga por 1-0, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da prova. Com esta derrota os bracarenses entregam ainda o terceiro lugar ao Sporting.

Os insulares, que ficaram em desvantagem numérica em campo aos 38 minutos, por expulsão, com cartão vermelho direto, de Getterson, chegaram ao golo do triunfo já perto do final da partida, por intermédio de Rodrigo Pinho, aos 82.

A vitória no Funchal, aliada ao empate do Desportivo de Chaves em casa do Feirense (4-4), permite ao Marítimo assegurar matematicamente a manutenção, enquanto os arsenalistas também já não podem chegar ao terceiro posto, uma vez que estão em desvantagem no confronto direto com o Sporting, atual terceiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Tendo em conta a nossa expectativa criada, a lutar pelos primeiros lugares até sete jornadas do fim e a lutar pelo terceiro lugar até três jornadas do fim, chegar a esta fase e estar no quarto lugar, é lógico que nos sabe a pouco. É um objetivo mínimo e obrigatório da nossa equipa. Não estamos satisfeitos logicamente, pelo que produzimos ao longo da época. Faltou-nos consistência nesta fase final", confessou Abel no fim do jogo.

VEJA AQUI O RESUMO DA PARTIDA: