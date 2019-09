Sp. Braga empata em casa com o Marítimo. Veja aqui os golos

O Sp. Braga e o Marítimo empataram 2-2, esta segunda-feira, em jogo da 6.ª jornada da I Liga, no qual os arsenalistas tiveram de recuperar duas vezes de desvantagem.

Os insulares estiveram a vencer em duas ocasiões, depois dos golos do japonês Daizen Maeda (32 minutos) de penálti e do francês Bambock (70'), respondendo o Sp. Braga com um autogolo de Rúben Ferreira (57') pouco depois de Paulinho ter falhado um penálti, e do próprio Paulinho (78').

Com este empate, as duas equipas mantiveram as respetivas posições na classificação, com o Marítimo a ocupar a 15.ª posição com cinco pontos, os mesmos do Sp. Braga, que é 16.º, tendo apenas vencido um jogo no campeonato, precisamente na ronda inaugural com o Moreirense.

VEJA AQUI OS GOLOS: