Sp. Braga à procura de triunfo inédito no Estádio da Luz

O Sp. Braga desloca-se este domingo ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica e Abel Ferreira, técnico dos bracarenses, prometeu na antevisão ao jogo uma "equipa focada no que tem de fazer" e com "força mental" para defrontar os encarnados e "lidar com as adversidades".

Os arsenalistas (3.º lugar) vão entrar no relvado à frente do Benfica (4.º) por um ponto e vão ter pela frente um jogo que pode contrariar a história. Em 70 jogos oficiais realizados fora com as águias, o Sp. Braga tem duas vitórias e 13 empates. E, de uma perspetiva mais rigorosa, tem apenas uma no Estádio da Luz e para a Taça de Portugal, na época 2014/2015. O outro triunfo, para o campeonato na época 1954/1955, aconteceu com o Benfica a jogar em casa emprestada, no Jamor.

Abel vai tentar ser o primeiro treinador bracarense a sair da Luz com três pontos, e o segundo a vencer depois de... Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto orientava o Sp. Braga que eliminou o Benfica de Jorge Jesus nos oitavos de final da Taça de Portugal 2014/2015. Nesse encontro, também em dezembro, os adeptos encarnados festejaram primeiro com um golo de Jonas, mas Aderlan Santos e Pardo acabariam por virar o resultado. Na mesma temporada, o Sp. Braga foi à final da Taça, perdendo com o Sporting nas grandes penalidades.

O Sp. Braga chega ao Estádio da Luz num bom momento, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos: três para o campeonato e dois para a Taça de Portugal. A série vitoriosa surgiu depois da única vitória dos bracarenses para a I Liga, no terreno do campeão FC Porto (1-0), no início de novembro.

O Benfica vem também de uma série positiva, somando seis vitórias nos últimos seis encontros oficiais. Apesar de alguma contestação à equipa, principalmente pelas exibições, Rui Vitória tem reforçado que os triunfos, nesta fase de "retoma", acabam por ser mais importantes que a qualidade, que retornará a aparecer segundo o técnico.

"Importa ganhar e somar três pontos. O Braga é uma boa equipa, está a fazer um excelente campeonato, é um adversário difícil, mas que também sabe que do outro lado vai estar uma equipa pronta para ganhar, com melhor ou pior exibição, embora o propósito seja sempre jogar bem e ganhar. A qualidade está cá e com o tempo vai revelar-se", disse Rui Vitória.

E voltando à história e à estatística, esta joga claramente a favor do treinador das águias. Desde que chegou ao Benfica, Rui Vitória ganhou 9 jogos ao Sp. Braga, considerando todas as competições e os campos das duas equipas. Ganhou, inclusivamente, uma Supertaça frente aos bracarenses, em 2016. O único resultado menos positivo vem da época passada, quando as duas equipas empataram na Luz na abertura da fase de grupos da Taça da Liga.