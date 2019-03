Solari continua no Real Madrid... até segunda-feira

"Pagas-me e vou embora". Bronca no balneário do Real entre Sergio Ramos e o presidente

Santiago Solari continuará a ser treinador do Real Madrid... durante mais uns dias. De acordo com o As, o treinador argentino estará no banco merengue no jogo de domingo no terreno do Valladolid (19.45), o que não significa que mantenha o cargo até final da temporada.

O clube apenas decidiu ganhar algum tempo para avaliar tudo o que aconteceu para tomar uma decisão vinculativa na segunda-feira, independentemente do resultado do encontro do fim de semana. Por outro lado, há dois nomes apontados ao comando da equipa: Zidane e Mourinho. E se o português estava disposto a assumir já a equipa, o francês é o preferido da direção do emblema da capital espanhola, mas não está disposto a começar a trabalhar imediatamente.

A ideia é que o novo treinador aproveite os últimos jogos do campeonato, única competição em que o Real Madrid ainda está envolvido, para decidir que jogadores do atual plantel devem continuar e quais os que devem deixar o clube. Paralelamente, o presidente Florentino Pérez e seus pares têm a noção que o balneário não acredita nas ideias de Solari, o que poderá colocar em risco a presença num dos quatro lugares de acesso à Liga dos Campeões.