Show de basquetebol em Charlotte. Team LeBron vence Jogo das Estrelas

A noite de festa, espetáculo e homenagem do 68.º All Star (Jogo das Estrelas) da NBA, que se realizou em Charlotte, terminou com a vitória da equipa liderada por LeBron James sobre a de Giannis Antetokounmpo, por 178-164. Kevin Durant, dos Golden State Warriors, foi eleito o melhor jogador da noite.

Como vem sendo costume, o jogo entre as melhores basquetebolistas do planeta começou num ritmo moderado, com os atletas a darem-se pouco à defesa do seu cesto, mas muito à procura de espetáculo na tabela adversária. Em poucos minutos, no entanto, ficou expresso no resultado o maior acerto da TeamAntetokounmpo, muito às custas do jovem grego, que liderava por 12 pontos a meio do 1.º período.

E se Giannis somava pontos perto do cesto, Khris Middleton, colega de equipa nos Milwaukee Bucks, ia somando pontos de rajada atrás da linha do três pontos. Já no segundo período, e de entre vários momentos passíveis de recordação, fica um afundanço após uma volta de 360 graus de Paul George, seguido de uma jogada disputada muito longe do chão, quando Antetokounmpo voou bem alto para transformar em pontos um passe de Steph Curry.

Ainda na primeira parte, apareceram em campo as veteranas exceções do All Star deste ano, Dirk Nowitzki e Dwayne Wade. O alemão dos Dallas Mavericks, que muito provavelmente está na última temporada da carreira, somou a 14,ª aparição entre as estrelas da Liga norte-americana de basquetebol. Wade, aos 37 anos, participou pela 13.ª vez, sendo certo que vai a caminho dos últimos jogos da carreira, ao serviço dos "seus" Miami Heat.

E mesmo com o show de J. Cole em pleno campo durante o intervalo, a Team LeBron focou-se mais em aprumar a intensidade defensiva na segunda parte, o que juntamente com um maior acerto (grande ajuda de Klay Thompson, 20 pontos, Kawhi Leonard, 19, e Damian Lillard,18), os devolveu ao jogo na luta pela vitória, chegando ao empate a três minutos do final do terceiro período.

Até ao fim, o jogo seguiu a tendência que se verificava e a equipa liderada e escolhida por LeBron James, que somou 19 pontos, 8 ressaltos e 4 assistências, venceu o jogo, com Kevin Durant a justificar o prémio de MVP (jogador mais valioso) no final do encontro, com 31 pontos e 7 ressaltos.