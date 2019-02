"Sem Filtro". Livro de Bruno de Carvalho chega dia 15 às livrarias

"Sem Filtro". É este o título do livro de Bruno de Carvalho, no qual o ex-presidente do Sporting vai revelar as histórias dos bastidores dos anos da sua presidência, e que chega às livrarias no dia 15 de fevereiro.

O livro foi escrito em conjunto com o comentador desportivo Luís Aguilar, da TVI, e revela, pela primeira vez, as histórias de bastidores de uma era recheada de episódios com treinadores (como Jorge Jesus e Marco Silva), com jogadores (como Rui Patrício e William Carvalho), com empresários (como Jorge Mendes e Nélio Lucas), com a banca (nomeadamente BES e Millennium BCP), com figuras históricas do Sporting (como José Maria Ricciardi e os elementos do Grupo Stromp), com dirigentes (como Jaime Marta Soares e Frederico Varandas), sem esquecer o ataque à equipa na Academia de Alcochete e a gestão das direções e administrações anteriores.

Bruno de Carvalho esteve na presidência do Sporitng entre março de 2013 e junho de 2018.