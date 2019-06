Selecionador suíço promete tratamento especial a Ronaldo

Vladimir Petkovic, selecionador da Suíça, assumiu esta terça-feira que "Cristiano Ronaldo merece tratamento extra" no jogo com Portugal, a contar para as meias-finais da Liga das Nações marcado para esta quarta-feira (19.45 horas) no Estádio do Dragão.

Ainda assim, o técnico deixou claro que a equipa das quinas "não depende só de Ronaldo", pois "existem como equipa e o selecionador Fernando Santos tem feito um grande trabalho". Nesse sentido, deixou uma certeza: "A Suíça não vem à Liga das Nações só para participar, viemos para ganhar."

Esta será a terceira vez que Petkovic irá enfrentar Portugal enquanto selecionador suíço, sendo que venceu em Basileia e perdeu no Estádio da Luz na fase de apuramento para o Mundial de 2018, que se realizou na Rússia. "Desde essa altura, nós evoluímos e melhorámos. Também mudámos alguns jogadores e temos atletas de grande nível, que estão nas maiores ligas da Europa", recordou, admitindo que o médio Granit Xhaka é muito importante para "o equilíbrio" da sua equipa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Questionado sobre a possibilidade de João Félix poder jogar de início na seleção portuguesa, Petkovic garantiu que a sua equipa está "preparada" para qualquer onze que Fernando Santos possa apresentar. "Estamos concentrados no nosso jogo e na nossa forma de jogar, mas sabemos que ao jogar João Félix, Portugal pode ser diferente. Estamos preparados para qualquer cenário, até porque a seleção portuguesa está diferente na construção ofensiva", acrescentou.