Seleção de sub-21 vence na Bielorrússia

A seleção nacional de sub-21 venceu esta terça-feira a Bielorrússia, por 2-0, em jogo de apuramento para o Campeonato da Europa realizado em Minsk.

A partida foi completamente dominada pela equipa de Rui Jorge, tendo durante a primeira parte desperdiçado várias oportunidades para marcar, sendo que numa delas Domingos Quina rematou ao poste.

No segundo tempo, o golo acabou por aparecer aos 68 minutos através de Rafael Leão, que aproveitou uma falha da defesa bielorrussa para abrir o marcador. E foi já em período de descontos que Dany Mota fixou o resultado em 2-0.

Com este resultado, Portugal assumiu o comando do grupo 7 de apuramento para o Euro 2021, com seis pontos.