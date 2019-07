"Se Bale sair amanhã tanto melhor". Zidane soltou a bomba e já teve resposta

O Real Madrid foi derrotado pelo Bayern Munique (3-1), num jogo particular realizado nos Estados Unidos, na madrugada deste domingo, mas o resultado acabou por ser secundário porque no final do jogo o treinador Zinedine Zidane lançou uma verdadeira bomba. "Se o Bale sair amanhã tanto melhor. Não é nada pessoal. Não tenho nada contra ele, mas tenho de tomar decisões. Chega a um momento em que é preciso mudanças e a saída será boa para todos. É uma decisão do treinador e também do jogador, que conhece a situação", referiu o treinador francês após o jogo, confirmando que não convocou o galês porque o clube está a tratar da sua saída.

A bomba rebentou de madrugada e fez manchete nos principais jornais espanhóis e não só. Logo pela manhã deste domingo, o empresário do jogador, Jonathan Barnett, respondeu aos comentários de Zidane e falou sobre a situação do jogador. "O Zidane é uma vergonha, não mostrou respeito por tudo o que o Bale fez pelo Real Madrid. É um desgraçado por falar assim sobre alguém que fez tanto pelo Real Madrid. Se vai sair? Estamos a trabalhar nisso", referiu, citado pela AFP. "Se o Bale sair é porque ele quer, não pelo Zidane ou o Real Madrid o estarem a empurrar do clube. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, está no top 5, e o seu futuro está num grande clube", acrescentou ao jornal AS.

A rotura é agora mais evidente do que nunca. Gareth Bale chegou ao Real Madrid no verão de 2013, numa transferência que custou mais de 100 milhões de euros ao Real Madrid. O galês, contudo, durante as duas passagens de Zinedine Zidane pelo clube, perdeu algum protagonismo. A saída do jogador é há muito noticiada, mas Bale foi acabando sempre por ficar no clube. Agora parece que desta vez é para valer, surgindo um regresso a Inglaterra (Tottenham ou Manchester United) como potenciais destinos para o jogador.

Bale, de 30 anos, foi contratado em 2013 pelo Real Madrid ao Tottenham, por 100 milhões de euros, tendo um vínculo válido com o clube espanhol até junho de 2022.

No encontro disputado no NRG Stadium, Corentin Tolisso, aos 15 minutos, Lewandowski, aos 67', e Serge Gnabry, aos 69', marcaram os golos dos bávaros, que alinharam de início com Renato Sanches, enquanto Rodrygo reduziu para os madridistas, aos 81'.