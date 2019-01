Santi Carzola em destaque no empate imposto pelo Villarreal ao Real Madrid

O Real Madrid perdeu esta quinta-feira mais dois pontos na Liga espanhola de futebol, ao empatar 2-2 em Villarreal, num jogo em atraso da 17.ª jornada em que a grande figura foi Santi Cazorla, autor de dois golos.

O jogo, realizado só hoje devido à participação do Real Madrid no Mundial de Clubes, começou praticamente com o golo do Villarreal, logo aos dois minutos, por Cazorla, um golo de excelente execução técnica, num remate de primeira, após passe do nigeriano Samuel Chukwueze, fora do alcance do internacional belga Thibaut Courtois.

A reação dos 'merengues' não tardou, com a equipa a dar a volta ao resultado em 13 minutos, com golos aos sete, pelo internacional francês Karim Benzema, de cabeça, após cruzamento de Lucas Vásquez, e aos 20, pelo compatriota e central Raphael Varane, também de cabeça, a dar a melhor sequência na área adversária a um livre executado pelo alemão Toni Kroos.

No entanto, o Villarreal nunca se conformou e pressionou bastante o Real Madrid, que nos últimos 20 minutos se encostou à sua área para segurar o golo de vantagem, acabando por ser penalizado aos 82 minutos, quando Santi Cazorla voltou a marcar, agora de cabeça, a finalizar junto ao poste esquerdo de Courtois um cruzamento do médio Pablo Fornals.

De registar que Santi Cazorla, que esteve toda a época passada inativo devido a uma grave lesão, marcou os seus dois primeiros golos no campeonato, a juntar a mais dois, um na Taça do Rei e outro na Liga Europa.

Com este 'tropeção' em Villarreal, o Real Madrid atrasou-se em relação ao líder FC Barcelona, que soma 37 pontos e já leva sete de avanço sobre o eterno rival, que ainda tem a antecedê-lo na classificação o Sevilha, terceiro, com 32 pontos, e o Atlético Madrid, segundo, com 34.