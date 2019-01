San Antonio vencem Oklahoma em jogo mágico

Os San Antonio Spurs venceram os Oklahoma City Thunder por 154-147 na madrugada desta sexta-feira, num jogo mágico que já é considerado o melhor da temporada na NBA.

No total foram marcados 301 pontos num jogo em que a grande estrela foi o extremo LaMarcus Aldridge que só à sua conta marcou 56 pontos e sem qualquer triplo, contribuindo para que os Spurs conquistassem a sexta vitória nos últimos sete jogos e levassem a melhor sobre um adversário que contou com Russel Westbrook ao seu melhor nível, alcançando mais um triplo duplo (24 pontos, 13 ressaltos e 24 assistêcias).

"Esta foi uma daquelas noites", afirmou LaMarcus Aldridge no final da partida, que mereceu do treinador Greg Popovich os maiores elogios: "Ele tem sido uma autêntica fera durante este ano. Tem sido fantástico e teve uma ótima noite."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os Spurs estiveram imparáveis da linha de três pontos, com 84,2% de eficácia marcando 16 dos 19 lançamentos tentados, sendo já esta a melhor percentagem de sempre na NBA, tendo em conta equipas que tentaram pelo menos 15 lançamentos. Foi assim batido o recorde dos Chicago Bulls, de 82,4%, alcançado em 2005.

Os San Antonio entraram bastante fortes na partida, chegando com uma vantagem de dez pontos no final do primeiro período (33-23). Ao intervalo, a equipa da casa continuava em vantagem com uns impressionantes 70-63. O terceiro periodo voltou a ser dominado pelos Spurs (105-93), tendo os Oklahoma reagido no último quarto, conseguindo empatar o jogo (130-130).

O primeiro prolongamento foi marcado pelo equílibro (141-141) e só no segundo tempo extra é que os San Antonio conseguiram quebrar a resistência de Westbrook e companhia, alcançando uma vantagem de sete pontos.