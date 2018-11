Rui Vitória tem proposta milionária do Médio Oriente já para janeiro

Rui Vitória tem em mãos uma proposta milionária de um clube do Médio Oriente, para começar a trabalhar já em janeiro. Segundo o DN apurou, o treinador do Benfica já terá mesmo transmitido a Luís Filipe Vieira que pretende abraçar este desafio, até porque vive um momento conturbado no Benfica face à crescente contestação dos adeptos ao seu trabalho, fruto dos últimos maus resultados para o campeonato nacional (4.º lugar, a quatro pontos do FC Porto) e Liga dos Campeões (eliminado da prova após a goleada por 5-1, terça-feira, frente ao Bayern de Munique).

O clube árabe esteve há menos de duas semanas em Portugal para reunir com Vitória e lhe transmitir o projeto e as condições financeiras, sendo que o DN sabe que o técnico ficou agradado com o que escutou e inclinado a aceitar o novo desafio. O passo seguinte do técnico foi comunicar à SAD a existência desta proposta. Num primeiro momento, Luís Filipe Vieira terá, no entanto, transmitido ao treinador que o contrato que este tem até 2020 é para cumprir até ao fim e que se algum clube o quiser contratar no imediato terá de pagar a cláusula de rescisão - 15 milhões de euros.

No entanto, nas últimas horas, a questão de Rui Vitória foi discutida ao mais alto nível na Luz. Na quarta-feira à noite, após uma reunião da SAD, a situação do treinador chegou a estar tremida, mas esta quinta-feira, tal como o DN noticiou, Luís Filipe Vieira resolveu manter o técnico, quando nas últimas horas outras informações apontavam para a sua saída imediata e substituição temporária por Bruno Lage, técnico da equipa B.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De resto, esta quinta-feira, às 20.00, está prevista uma conferência de imprensa com Luís Filipe Vieira para prestar esclarecimentos sobre este processo que está a agitar o clube encarnado, na qual o presidente do Benfica deverá explicar as razões que o levam a segurar Rui Vitória.

Caso entretanto haja abertura da SAD do Benfica para deixar sair Rui Vitória em janeiro, abre-se aqui um outro cenário: é que o possível regresso de Jorge Jesus à Luz só será possível precisamente a partir de... janeiro, já que por uma questão de tributação, o técnico não pode deixar os Emirados Árabes Unidos antes do início do próximo ano, sob pena de perder dois milhões de euros.