Rui Vitória: "Queremos terminar a ganhar e encaixar mais três milhões de euros"

O Benfica, já com destino traçado com a queda para a Liga Europa, como terceiro classificado do Grupo E da Liga dos Campeões, defronta esta quarta-feira no Estádio da Luz (20.00) os gregos do AEK de Atenas, numa partida onde estará em jogo o prestígio, um possível encaixe financeiro de 2,7 milhões de euros em caso de vitória e tentar ser cabeça de série no sorteio da Liga Europa.

"Este jogo com o AEK, apesar de não decidir nada em termos de classificação, é muito importante para nós. Queremos terminar esta fase a vencer e a somar mais três milhões de euros [2,7, o prémio de vitória] para o Benfica juntar aos muitos milhões que já ganhou nesta prova. Está também em jogo o prestígio de ganhar. Quero dizer que o que fez a diferença nesta fase de grupos da Champions foi o match-point com o Ajax. Amanhã [hoje] queremos ganhar para terminarmos com sete pontos", referiu Rui Vitória.

O treinador do Benfica lembrou que a nova realidade do Benfica a partir de fevereiro vai ser a Liga Europa e que por isso não vale a pena chorar pela eliminação na Champions: "A época passada ficámos no segundo lugar e conseguimos garantir a entrada na fase de grupos da Champions. mas infelizmente não conseguimos passar esta fase. Agora segue-se a Liga Europa, uma competição difícil onde vamos entrar com uma grande ambição. Mas pensando jogo a jogo, sem fazer grandes planos a longo prazo. É olhar qual é o adversário que vamos ter pela frente e tentar derrubá-lo, tentar ganhar. É assim que pensamos e não abdicamos dessa forma de pensar. Se esta é a competição mais adequada para o Benfica? É a nossa, mas queremos estar sempre na Liga dos Campeões."

Quanto à equipa, Jonas e Fejsa não treinaram esta terça-feira com os restantes colegas de equipas, mas Rui Vitória não abriu o jogo quanto à utilização ou não dos dois jogadores. Mas deixou em aberto a possibilidade de o jovem João Félix [que esteve ao lado do treinador na conferência de imprensa] ser titular esta quarta-feira.