Rui Vitória: "Jogo tinha de ser ganho com esta consistência"

"O golo do Grimaldo veio trazer justiça ao jogo. Tivemos o controlo da partida, na primeira parte o adversário fechou-se muito no último reduto, mas na segunda parte já fomos mais agressivos e objetivos, fizemos muitos remates. Depois fomos premiados com o golo do Grimaldo", considerou Rui Vitória na flash-interview após o Benfica-AEK de Atenas.

"Fiquei satisfeito [com a exibição], porque o jogo tinha de ser ganho com esta consistência. Tivemos a solidez que devíamos ter na Liga dos Campeões. Criámos um número relativamente suficiente de oportunidades para ganhar. Se me perguntarem se foi brilhante, não foi. O importante era somar os três pontos e ir para a Liga Europa como cabeça de série", acrescentou o técnico.

Sobre as ausências de Fejsa e Jonas, Rui Vitória garantiu que "não têm a ver com o jogo de domingo", na Madeira, frente ao Marítimo, para o campeonato. "Corríamos alguns riscos [se jogassem hoje], porque não tinham recuperado na plenitude. Estou em crer que estarão prontos para o fim de semana", disse. Já sobre Rafa, que saiu lesionado à meia hora do jogo contra os gregos, "não deverá estar disponível".

Em relação à proximidade do mercado de janeiro e a possíveis mexidas no plantel com a passagem da equipa para a Liga Europa, Vitória referiu que "a questão da formação do plantel e do mercado não tem a ver com a Liga Europa". "O que tivermos de fazer, faremos. Já disse que poderá haver saídas e entradas, mas esse não é o nosso foco, o foco é o jogo de domingo", apontou.

Liga Europa? A seu tempo

Num balanço à participação do Benfica nesta Liga dos Campeões, o técnico frisou: "A realidade é esta: calhámos num grupo com duas equipas fortes. Este grupo ficou decidido no 'match point' com o Ajax, decidiu-se em trinta segundos nos dois jogos." "Vamos para a Liga Europa e é a realidade que vamos ter. O Benfica vai entrar com a ambição que o caracteriza", prometeu sobre o futuro dos encarnados na segunda prova europeia de clubes, a partir de fevereiro.

Sobre a ambição de Luís Filipe Vieira em ganhar um título europeu, o treinador não se comprometeu com esse objetivo já para esta temporada, na Liga Europa. "Uma coisa é o que pode ser o Benfica do futuro numa visão europeia e isso é um prazo que terá de ser mais alargado. Enquanto equipa, vamos entrar em cada jogo para ganhar, seja campeonato ou Liga Europa. Vamos entrar numa competição [Liga Europa] recheada com equipas de valor. Mas o que importa agora é o próximo desafio do campeonato. Depois, quando chegar a altura, pensamos na Liga Europa."