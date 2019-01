Rui Vitória foi recebido no Al Nassr por Hélder Cristóvão

Rui Vitória chegou esta segunda-feira a Riade para iniciar o seu trabalho no comando técnico do Al Nassr, segundo classificado da liga da Arábia Saudita. O ex-treinador do Benfica foi recebido por Hélder Cristóvão, diretor desportivo do clube que foi técnico interino desde o despedimento do uruguaio Daniel Carreño.

O treinador que há cerca de uma semana e meia deixou o Benfica e os seus adjuntos já tiveram uma reunião de trabalho com Hélder Cristóvão, que até ao final da época passada treinou a equipa B dos encarnados, que terá dado as primeiras informações sobre a equipa.

Rui Vitória já orientou mesmo o primeiro treino no Al Nassr, estando a estreia marcada para a próxima sexta-feira, em casa, frente ao Ohod, 16.º classificado do campeonato, que é treinado pelo português Paulo Alves.