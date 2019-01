Rui Vitória estreia-se com goleada na taça saudita

Rui Vitória começou com o pé direito a sua aventura no Al Nassr. Com apenas um treino realizado à frente da equipa, o treinador português estreou-se com uma goleada de 5-0 frente ao Al Ansar, garantindo assim o apuramento para os oitavos-de-final da Taça da Arábia Saudita.

A grande figura da partida foi o marroquino Abderazzak Hamdalla, autor de quatro golos, pertencendo o outro ao brasileiro Giuliano que na época passada representou os russos do Zenit .