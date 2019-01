Rui Vitória está de saída da Luz

Rui Vitória fala em jogo atípico e em má exibição do Benfica

Rui Vitória está a poucas horas de deixar o comando técnico do Benfica. E desta vez não deverá haver marcha atrás do presidente Luís Filipe Vieira, que no final de novembro, voltou atrás na decisão de despedir o técnico.

Durante as próximas horas deverá ser anunciada oficialmente a saída do técnico de 48 anos, que não resistiu à derrota desta quarta-feira em Portimão, com o Portimonense, que ditou a queda da equipa ao quarto lugar da I Liga.

Ao que o DN apurou, com a saída de Rui Vitória, Luís Filipe Vieira vai promover Bruno Lage da equipa B para a equipa principal, ficando no cargo de forma transitória até ser encontrada uma solução definitiva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rui Vitória deixa a Luz três anos e meio depois de ter chegado para render Jorge Jesus. Neste período, conquistou dois títulos de campeão nacional, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças. No total foram 184 jogos no comando técnico do Benfica, dos quais venceu 125, empatou 28 e perdeu 31.

O técnico esteve na iminência de ser despedido após a goleada de 5-1 sofrida em Munique perante o Bayern para a Liga dos Campeões. Após uma reunião no regresso da Alemanha, estava tudo acertado para a sua saída, mas na manhã seguinte, o presidente do Benfica acabou por voltar atrás na decisão, alegando depois de uma noite de reflexão no Seixal que era "o homem certo para o lugar certo".