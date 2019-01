Rui Vitória e os primeiros tempos na Arábia: "Têm sido dias intensos"

Ao fim de "15 dias de aventura nas Arábias", como o próprio refere no Instagram, Rui Vitória salienta "os dias intensos" que tem tido ao comando do Al-Nassr, equipa segunda classificada da liga da Arábia Saudita

O antigo treinador do Benfica fala de "uma nova realidade" e "uma nova cultura (...) altamente gratificantes", diz que a recetividade foi "fantástica" e que a sua paixão pelo trabalho "está lá em cima".

"Desde a nossa partida, a chegada à Arábia Saudita, chegada ao clube, o primeiro treino, o primeiro jogo para a taça, a minha relação com os jogadores, culminando com o jogo de ontem [segunda-feira] (o primeiro jogo para o campeonato). Têm sido dias intensos, de uma nova realidade, de uma nova cultura, mas ao mesmo tempo altamente gratificantes. A recetividade foi fantástica, o respeito é enorme e a minha paixão pelo que faço está lá em cima. Há muito trabalho pela frente, mas a vontade de representar o meu país e o treinador português ainda me dá mais motivação para esta desafiante aventura. Passo a passo vamos conseguir", escreveu Rui Vitória no Instagram, partilhando várias fotografias destas primeiras duas semanas no clube saudita.

Até agora, Rui Vitória realizou três partidas ao comando do Al-Nassr e soma três goleadas: duas para a Taça (6-0 e 5-0) e uma para o campeonato (4-0).