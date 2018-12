Rui Vitória e a ida para a Arábia: "Deixem-me trabalhar"

Rui Vitória esta noite no jogo com o Desportivo das Aves para a Taça da Liga

Rui Vitória não vai ser treinador do Al Nassr, segundo classificado na Arábia Saudita. O treinador do Benfica garantiu esta sexta-feira, depois do jogo contra o Desportivo das Aves, que vai ficar na Luz. "Não há nada a falar em relação a isso, deixem-nos trabalhar à vontade", disse perante a pergunta de se iria sair do Benfica.

"A proposta não estou aqui para comentar, se querem divulgar não é comigo, mas eu não vou comentar. Eu irei ficar no Benfica, estou muito bem, deixem-me trabalhar", sublinhou, na conferência de imprensa depois do apuramento do Benfica para a final four da Taça da Liga.