Rui Vitória confirmado no Al Nassr

Rui Vitória foi esta quinta-feira confirmado como treinador do Al Nassr, da Arábia Saudita, tendo assinado um contrato válido por uma época e meia. Confirma-se assim a notícia avançada pelo DN na passada terça-feira. Segundo o clube, o técnico de 48 anos chega segunda-feira a Riade para começar a trabalhar.

O ex-treinador do Benfica já deixou inclusive uma mensagem na conta de Twitter do clube saudita. "Adeptos do Al Nassr, espero que ganhemos juntos muitas vezes", disse.

Rui Vitória vai assim orientar o segundo classificado da Liga da Arábia Saudita, que se encontra a dois pontos do líder Al Hilal treinado por Jorge Jesus, que tem menos um jogo. Será um duelo interessante entre dois técnicos que tiveram várias desavenças quando estavam no Benfica e Sporting, respetivamente.

O jogo que irá opor os dois treinadores portugueses, a contar para a 25 jornada da liga saudita, está agendado para o dia 30 de março, com o Al Nassr a jogar em casa.

O Al Nassr é um clube de Riade, onde Rui Vitória vai reencontrar Hélder Cristóvão, ex-técnico da equipa B dos encarnados, que assumiu o cargo de forma interina depois do despedimento do uruguaio Daniel Carreño. Hélder voltará assim às funções que já tinha no clube que eram de diretor geral do futebol.

Além de Rui Vitória e Jorge Jesus, o campeonato da Arábia Saudita conta ainda com outros dois treinadores portugueses: Pedro Emanuel (Al Taawon) e Paulo Alves (Ohod)