Rúben Neves assina o "Golo do ano do Championship"

Rúben Neves, internacional português de 22 anos, foi distinguido com o prémio "Golo do Ano do Championship", prémio da segunda divisão inglesa, com o seu golo contra o Derby County em abril de 2018.

Um grito de admiração seguido de uma exclamação "Rúben Neves! Rúben Neves, marcou um dos melhores golos que alguma vez vais ver!", foi assim que os comentadores ingleses reagiram ao golo magistral que o internacional português assinou o ano passado.

Um ano depois, a obra de arte do jogador português foi distinguida com o prémio de "Golo do Ano do Championship".

O médio português ajudou os "Wolves" no ano passado a vencer a segunda divisão inglesa e a subir à Premier League com os seus seis golos em 42 jogos. Este ano é peça fundamental na equipa treinada pelo também português Nuno Espírito Santo, onde os seus três golos e duas assistências ajudam o Wolverhampton a ocupar a oitava posição na Premier League.

A equipa do Wolverhampton tem elevada presença portuguesa. A Rúben Neves juntam-se internacionais como Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Helder Costa e Diogo Jota.

Ninguém tira crédito ao Wolverhampton pela época que tem realizado na Premier League, mas nem tudo é um mar de rosas. A equipa de Nuno Espírito Santo falhou este domingo a final da Taça de Inglaterra, ao ser eliminada pelo Watford, num jogo em que estiveram a vencer com dois golos de vantagem.

Durante as duas épocas a representar a equipa inglesa Rúben tem marcado obra de arte, atrás de obra de arte.

No entanto, o médio do Wolverhampton não é o primeiro português a vencer o prémio. Em 2016, Marco Matias escreveu o seu nome na história do futebol inglês a jogar pelo Sheffield Wednesday, na altura sob o comando de Carlos Carvalhal.