Ronaldo fica em branco e a Juve empata na despedida de Allegri

No último jogo caseiro da temporada, a Juventus, com Cristiano Ronaldo e João Cancelo no onze, empatou com a Atalanta (1-1), num encontro que serviu para a despedida do treinador, Massimiliano Allegri e do central Barzagli.

Ilicic fez o golo da Atalanta na sequência de um canto, com a vantagem da equipa de Bergamo a durar até à entrada de Mandzukic, precisamente por troca com Barzagli (central despediu-se da Juve). O avançado croata fez o 1-1, num lance em que fez passar a bola por baixo das pernas do guarda-redes adversário. E assim a Juventus conseguiu mesmo evitar a primeira derrota em casa na Série A e ainda foi festejar com os adeptos, depois da entrega das medalhas e troféu de campeão italiano.

Ao intervalo o capitão português recebeu o prémio de melhor jogador da liga italiana, naquele que foi o ano de estreia no Calcio.

No outro jogo grande, o Nápoles (sem Mário Rui) recebeu e goleou o Inter de Cédric e João Mário, por 4-1, com os nerazzurri a baixarem do terceiro para o quarto lugar. Já o AC Milan recebeu e bateu o Frosinone, por 2-0. A equipa de Gattuso precisava de um deslize da Atalanta, o rival mais direto na luta pelo último lugar de Champions, mas tal não aconteceu.

Na última jornada Atalanta e Inter jogam pela última vaga da Champions.

O Parma (sem Bruno Alves) garantiu, este domingo, a permanência ao vencer a Fiorentina por 1-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada do Calcio.