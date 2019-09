Ronaldo, Bernardo e Cancelo nomeados para o onze do ano da FIFA

The Best

A FIFA anunciou esta quinta-feira a lista de 55 jogadores candidatos ao melhor onze do ano, da qual constam os portugueses Cristiano Ronaldo, João Cancelo e Bernardo Silva.

Os três jogadores da seleção nacional foram eleitos após uma votação de mais de 23 mil futebolistas profissionais, que escolheram os onze jogadores da sua preferência. É o resultado desta votação que será anunciado a 23 de setembro na gala do prémio The Best, que vai decorrer no Scala de Milão.

Pela primeira vez desde que existe esta votação (2009) a lista de nomeados é dominada pelos clubes da Premier League, que desta vez supera em número de nomeados a Liga espanhola, que tinha sido até agora a dominadora nos eleitos para o onze ideal.

Refira-se que Ronaldo é já um habitual integrante destas nomeações, pois esteve em todas (15) realizadas até agora, mas João Cancelo e Bernardo Silva são dois dos 17 estreantes nesta lista. Destaque ainda para a presença de quatro jogadores que passaram pelo futebol português, casos dos dois ex-benfiquistas Jan Oblak e Ederson Moraes, e dos ex-portistas Alex Sandro e Casemiro

Eis a lista completa de nomeados:

Guarda-redes

Alisson Becker (Brasil, Liverpool)

David De Gea (Espanha, Manchester United)

Ederson Moraes (Brasil, Manchester City)

Jan Oblak (Eslovénia, Atlético de Madrid)

Marc-Andre ter Stegen (Alemanha, Barcelona)

Defesas

Jordi Alba (Espanha, Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Inglaterra, Liverpool)

Daniel Alves (Brasil, Paris Saint-Germain/São Paulo)

João Cancelo (Portugal, Juventus/Manchester City)

Daniel Carvajal (Espanha, Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Itália, Juventus)

Virgil van Dijk (Holanda, Liverpool)

Diego Godin (Uruguai, Atlético de Madrid/Intern Milão)

Joshua Kimmich (Alemanha, Bayern Munique)

Kalidou Koulibaly (Senegal, Nápoles)

Aymeric Laporte (França, Manchester City)

Matthijs de Ligt (Holanda, Ajax/Juventus)

Gerard Pique (Espanha, Barcelona)

Sérgio Ramos (Espanha, Real Madrid)

Andrew Robertson (Escócia, Liverpool)

Alex Sandro (Brasil, Juventus)

Thiago Silva (Brasil, Paris Saint-Germain)

Raphaël Varane (França, Real Madrid)

Marcelo (Brasil, Real Madrid)

Kyle Walker (Inglaterra, Manchester City)

Médios

Sérgio Busquets (Espanha, Barcelona)

Casemiro (Brasil, Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City)

Christian Eriksen (Dinamarca, Tottenham)

Frenkie de Jong (Holanda, Ajax/Barcelona)

Eden Hazard (Bélgica, Chelsea/Real Madrid)

N'Golo Kante (França, Chelsea)

Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid)

Arthur Melo (Brasil, Barcelona)

Luka Modric (Croácia, Real Madrid)

Paul Pogba (França, Manchester United)

Ivan Rakitic (Croácia, Barcelona)

Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)

Dusan Tadic (Sérvia, Ajax)

Arturo Vidal (Chile, Barcelona)

Avançados

Sergio Aguero (Argentina, Manchester City)

Karim Benzema (França, Real Madrid)

Roberto Firmino (Brasil, Liverpool)

Antoine Griezmann (França, Atlético Madrid/Barcelona)

Harry Kane (Inglaterra, Tottenham)

Robert Lewandowski (Polónia, Bayern Munique)

Sadio Mané (Senegal, Liverpool)

Kylian Mbappe (França, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

Neymar (Brasil, Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

Mohammed Salah (Egito, Liverpool)

Heung-Min Son (Coreia do Sul, Tottenham)

Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City)

Luis Suárez (Uruguai, Barcelona)