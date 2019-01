Rivaldo a treinar na III divisão marroquina? Clube anuncia, ex-jogador diz que não

O Sporting Club Chabab Mohammedia, equipa da III divisão marroquina de futebol, anunciou na quinta-feira que tinha contratado Rivaldo, antiga estrela da seleção brasileira que foi coroado o melhor jogador do mundo em 1999. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube num texto devidamente acompanhado de uma fotografia onde o avançado surgia ao lado do presidente do emblema africano a segurar uma camisola com o seu nome. Mas afinal a história não é bem assim.

"Temos o prazer de anunciar a contratação da lenda brasileira Rivaldo como o treinador da equipa começando a partir da próxima temporada", podia ler-se na publicação colocada na página oficial do facebook do Chabab Mohammedia.

Após este anúncio, horas mais tarde, Rivaldo, que brilhou ao serviço do Barcelona e do AC Milan, usou a sua conta no Instagram para negar qualquer acordo com o emblema dos escalões secundários marroquinos. "Gostaria de agradecer ao presidente do Sporting Club Chabab Mohammedia pela camisola e também pelo convite, mas ainda não sou treinador, quem sabe no futuro", escreveu o internacional canarinho.

A verdade é que a notícia apanhou de surpresa a comunicação social marroquina, que estranhou o facto de Rivaldo ter aceitado o convite, até pelo facto de a equipa estar a passar por um mau momento desportivo e não ser propriamente um clube com dinheiro. Segundo a imprensa marroquina, Rivaldo encontra-se em Marrocos a passar uns dias de férias a convite do governador de Tânger.