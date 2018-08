Ricardo Horta dá nega ao Sporting

O Sporting tentou a contratação de Ricardo Horta do Sp. Braga. Segundo o DN apurou, depois de ver gorada a possibilidade de contratar o ex-Benfica Enzo Perez, o clube leonino abordou os minhotos para saber da disponibilidade em negociar o jogador, mas esbarrou na vontade do atleta formado no Benfica.

Ricardo Horta, tal como o irmão André, é formado no Benfica e nunca escondeu o seu benfiquismo, embora as razões invocadas pelo jogador para dizer não aos leões tenham sido de ordem desportiva. É que Ricardo quer jogar e no Sp. Braga sabe que terá mais oportunidades de o fazer, enquanto no Sporting seria mais uma opção para José Peseiro.

Também Carlos Bacca já terá dito não ao Sporting para voltar a ser emprestado ao Villarreal da Liga espanhola.

Os leões continuam no mercado para dar mais duas ou três opções ao treinador. Nesta altura, os alvos são: Raúl de Tomás, avançado do Real Madrid, Nemanja Gudelj, médio defensivo da Sérvia, que representa o Guanghzou Evergrande da China.