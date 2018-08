Sérvio Gudelj é o novo alvo do Sporting

Nemanja Gudelj é o novo alvo do Sporting para o seu meio-campo defensivo, segundo avança a RTP. O futebolista de 26 anos, 22 vezes internacional pela Sérvia, representa o Guanghzou Evergrande, atual campeão chinês que foi recentemente orientada por Luiz Felipe Scolari.



Gudelj tem contrato com o Guanghzou Evergrande até final de 2019 mas a única hipótese de chegar a Alvalade é na condição de emprestado.

O sérvio foi titular do campeão chinês na época transacta mas este ano tem sido preterido pelo treinador Fabio Cannavaro em favor dos brasileiros Talisca, Paulinho e Ricardo Goulart.



Refira-se que no passado domingo Sousa Cintra tinha admitido que os leões iam reforçar-se com dois avançados e, pelo menos, um médio. Este último pode estar encontrado e chama-se Nemanja Gudelj, veremos se as negociações chegam a bom porto.