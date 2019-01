Responsável da UEFA diz que o Manchester City pode ficar fora das competições europeias

Yves Leterme, principal investigador da UEFA para as questões financeiras dos clubes, e nomeadamente do cumprimento do Fair Play Financeiro, afirmou que se se confirmarem as alegadas infrações do Manchester City o clube inglês poderá sofrer a "exclusão das competições da UEFA".

No início do passado mês de dezembro, foi noticiado através do Football Leaks e de documentos divulgados pela Der Spiegel que o Manchester City poderá ter utilizado supostos contratos publicitários para contornar os investimentos realizados pelos donos do clube. Em causa estarão cerca de 76,5 milhões de euros.

O tema foi abordado na altura na reunião do Comité Executivo da UEFA, com o presidente do organismo, Aleksander Ceferin a confirmar que existia uma investigação e que as conclusões seriam apresentadas "em breve".

Agora, Yves Leterme, em declarações ao portal belga Sport and Strategy, afirmou que "se for verdade o que tem sido escrito, poderá existir um problema sério, que pode levar ao castigo mais pesado: a exclusão das competições da UEFA".

"Se a informação for correta, é possível que vá contra a verdade dos relatórios. As regras do Fair Play Financeiro são baseadas num sistema de declarações, em que três meses após os clubes terem fechado contas, têm de dizer os números", acrescentou.

Já em 2014, o Manchester City chegou a acordo com a UEFA, após reuniões secretas segundo o Football Leaks, e pagou 20 milhões de euros pela violação das regras, o que representou uma das penas mais leves que estão previstas nas regras. Segundo a Der Spiegel, o clube inglês violou as regras em cerca de 188 milhões de euros no ano de 2014.