Real Madrid volta a perder. Desta vez até Marcelo deu uma ajuda

O Real Madrid voltou a marcar passo nesta terça-feira. Depois da humilhante goleada (7-3) sofrida no fim de semana diante do Atlético de Madrid, num jogo onde João Félix marcou um golo e fez duas assistências, a equipa de Zinedine Zidane foi derrotada pelo Tottenham, por 1-0, em jogo relativo às meias-finais do torneio Audi Cup, disputado em Munique. E com mais uma exibição pobre - o facto do guarda-redes Keylor Navas ter sido a figura diz tudo.

O golo do Tottenham, equipa inglesa que foi finalista vencida na última edição da Liga dos Campeões da época passada, foi marcado por Harry Kane, aos 22 minutos, num lance com muitas culpas do defesa Marcelo, que ao tentar evitar que uma bola saísse fora, fez uma autêntica assistência para o avançado inglês bater Keylor Navas. Na primeira parte, o guarda-redes costa-riquenho ainda travou pelo três bons lances dos ingleses, voltando a ser decisivo no segundo tempo com grandes defesas a remates de Son e Dele Allí. O Real ainda marcou, aos 74', mas o lance foi anulado por fora de jogo de Rodrygo. E perto do final, o Tottenham podia ter feito o segundo golo, mas a bola foi ao poste.

Os alarmes voltam assim a soar na equipa do Real Madrid, que ainda não venceu um jogo nesta pré-temporada. Perdeu por 3-1 com o Bayern Munique nos Estados Unidos, numa partida inserida na International Champions Cup, empatou (2-2) com o Arsenal no mesmo torneio e depois foi humilhada pelo rival Atlético com uma derrota por números escandalosos (7-3).

O próximo jogo do Real Madrid está agendado para o dia 11 de agosto, um particular frente à Roma, equipa italiana que agora é treinada pelo português Paulo Fonseca. Até lá, é bem provável que cheguem mais reforços a Madrid para se juntarem a Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão e Mendy - Paul Pogba tem sido um dos nomes mais falados nos últimos dias.