Real Madrid vai oficializar Éder Militão ainda este mês

Oficial: Éder Militão no Real Madrid por 50 milhões de euros

Éder Militão vai ser anunciado como reforço do Real Madrid ainda durante este mês de março. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo jornal desportivo espanhol Marca, garantindo que o defesa-central do FC Porto é o primeiro reforço garantido pelos merengues, tendo em vista a próxima época que já está a ser planeada pelo novo treinador Zinedine Zidane.

Ainda de acordo com a mesma notícia, o acordo entre os dois clubes e o internacional brasileiro é total, tendo já sido ultrapassados os problemas que se colocaram relativos ao pagamento dos direitos de formação ao São Paulo.

A cláusula de rescisão de Éder Militão, que chegou ao FC Porto no início desta época, é de 50 milhões de euros até ao dia 15 de junho, sendo que depois dessa data subirá para os 75 milhões. Será por isso que o Real Madrid resolveu apressar a conclusão do negócio para evitar o aumento do preço da transferência.