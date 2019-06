Real Madrid quer incluir jogador do Benfica na transferência de De Tomás para a Luz

Mãe de Salvio anuncia que o filho vai jogar no Boca Juniors

O Benfica está perto de assegurar a contratação do avançado espanhol Raúl de Tomás, dos quadros do Real Madrid, mas os merengues terão pedido para incluir um direito de preferência por Rúben Dias, escreve esta terça-feira o As .

O diário desportivo espanhol adianta que os dois clubes já chegaram a um princípio de acordo pelo valor da transação, que será de 20 milhões de euros, mas têm estado a decorrer conversações para complementar o negócio.

O Real Madrid não está à procura de se reforçar com centrais, pois está servido com Sergio Ramos, Varane, Nacho, Vallejo e o ex-portista Éder Militão, mas não quer perder o rasto ao central internacional português, que esteve na agenda do rival Atlético e que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Refira-se que a transferência de De Tomás para a Luz tem servido para que os dois clubes quebrem o gelo, pois a forma como as águias transferiram Garay para o Zenit em 2014 não caiu bem no Santiago Bernabéu, uma vez que o Real Madrid reclamou em tribunal que tinha direito a parte da transferência.

A contratação do avançado espanhol, porém, estará pendente da saída de João Félix para o Atlético Madrid, pois o Benfica não quer desembolsar os 20 milhões de euros antes de receber os 120 milhões que os colchoneros vão pagar pelo jovem avançado internacional português.