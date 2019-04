Real Madrid pode encaixar 500 milhões em vendas de jogadores

O Real Madrid prepara-se para fazer uma revolução no plantel com vista à próxima época e, de acordo com o jornal espanhol AS, as vendas podem garantir ao clube presidido por Florentino Pérez cerca de 500 milhões de euros, verba que, ainda segundo o diário desportivo espanhol, pode ser aplicada em contratações.

Segundo o AS, só as vendas de Varane, Kroos e James Rodríguez, segundo a avaliação do portal transfermarkt, site especializado no mercado de jogadores, renderiam ao clube merengue qualquer coisa como 240 milhões. James, contudo, pode ser negociado por um preço abaixo do valor pelo qual está avaliado, já que de acordo com o AS, quando o jogador foi cedido ao Bayern Munique ficou estipulado uma verba de compra por parte dos bávaros de 42 milhões de euros.

Depois há mais dois jogadores (dois pesos pesados) que podem ter os dias contados em Madrid. Gareth Bale e Isco, cujo valor de mercado, segundo o transfermarkt, é de 130 milhões de euros (70 o galês; 60 o espanhol). Também Marcelo e Kovacic têm sido apontados à porta de saída do clube merengue. Cada um deles está avaliado em 35 milhões, pelo que ambos renderiam 70 milhões de euros.

Por último, dois jogadores menos utilizados. Mariano e Vallejo, que permitiriam ambos um encaixe a rondar os 30 milhões de euros. Contas feitas, e de acordo com a avaliação do transfermarkt, cujos valores em alguns casos são mais baixos do que realmente valem os futebolistas, chega-se a uma soma próxima dos 500 milhões de euros.