Real Madrid já negoceia regresso imediato de Mourinho

O Real Madrid já trabalha no regresso de José Mourinho ao clube. Segundo o As, o emblema da capital espanhola iniciou esta quarta-feira conversações com o agente do treinador português, Jorge Mendes, para negociar a contratação daquele que foi o técnico merengue entre 2010 e 2013.

Esta quinta-feira é apontado como um dia decisivo para operação, até porque a intenção do presidente Florentino Pérez é que Santiago Solari já não se sente no banco na visita deste domingo ao Valladolid, a contar para a 27.ª jornada da liga espanhola.

De acordo com o diário desportivo, Mourinho não é a primeira opção do Real Madrid, que tem Zidane como favorito, mas o francês não está disposto a voltar a dirigir um plantel que comandou até ao verão do ano passado.

Também por Inglaterra, o The Telegraph escreveu esta quarta-feira que o regresso de Mourinho ao Real Madrid estava a "quase 100 por cento", fosse para a próxima temporada ou para o que resta de 2018/19.

Durante as três temporadas em que comandou o Real Madrid, Mourinho ganhou um campeonato (com um recorde de 100 pontos e 121 golos), uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.