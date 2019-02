Real Madrid de olho em João Félix

João Félix: "No FC Porto não acreditavam em mim. No Benfica recuperei a confiança"

A grande exibição de João Félix no dérbi de domingo com o Sporting foi apenas mais uma de um jogador que, apesar dos seus 19 anos, é há muito seguido por alguns dos clubes mais importantes do panorama europeu. De acordo com a edição online desta segunda-feira do jornal AS, o Real Madrid também está de olho no novo menino bonito do Benfica. Mas não é caso único.

"João Félix converteu-se na maior sensação do futebol português desde Cristiano Ronaldo", escreve o diário desportivo espanhol, garantindo que o avançado é há muito conhecido dos principais olheiros do Real Madrid, pelo menos desde que ajudou a bater a equipa de juniores dos merengues na edição 2016/17 da Youth League, ao marcar dois golos. Desde então, garante o AS, os responsáveis do scouting do Real não mais o deixaram de seguir.

O jornal com sede em Madrid adianta, contudo, que há mais 'tubarões' atentos à joia benfiquista, avançando mesmo que no passado dia 29 de janeiro, quando o Benfica recebeu o Boavista na Luz, estavam nas bancadas emissários do Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United e Borussia Dortmund para verem in loco o mais recente produto da formação benfiquista.

João Félix terá sido, segundo o AS, alvo de uma proposta de 60 milhões de euros de um clube da Premier League. O Benfica, porém, convenceu o jogador a permanecer na Luz e aumentou-lhe as condições contratuais e a cláusula de rescisão para 120 milhões de euros - tem contrato válido até 2023. Segundo o AS, que lembra que João Félix tem o mesmo agente que Cristiano Ronaldo - Jorge Mendes -, o clube madrileno tem um trunfo a seu favor: a vonta de de João Félix em representar o Real Madrid.