Real Madrid anuncia contratação de Ferland Mendy

O Real Madrid anunciou esta quarta-feira a contratação do defesa-esquerdo francês Ferland Mendy, que assinou contrato válido por seis temporadas, ou seja até 30 de junho de 2025.

Os meregues pagam 48 milhões de euros ao Lyon pelo jogador de 24 anos, mas o montante total do negócio pode chegar aos 53 milhões de euros, dependendo dos prémios de desempenho.

Quatro vezes internacional pela principal seleção francesa, Mendy vai ser apresentado no dia 19 de junho no Estádio Santiago Bernabéu. No dia em que Luka Jovic foi apresentado oficialmente como jogador do Real Madrid, o presidente Florentino Pérez garante a quinta contratação para a nova época, depois de já ter garantido o portista Éder Militão, o avançado brasileiro Rodrygo, oriundo do Santos, e o belga Eden Hazard, que chega do Chelsea e será apresentado oficialmente esta quinta-feira.